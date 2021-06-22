"Во вторник власти Таиланда одобрили модель возобновления туристических поездок под названием "Песочница Пхукета", открытие курорта для туристов с прививкой станет первым шагом на пути к возобновлению международных туристических поездок и возрождению экономики. Помимо Пхукета, к плану по открытию тайских курортов присоединились Самуи, Пханган и Ко Тао", — пишет издание.

Как отмечает портал, иностранцы, прибывающие на острова из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, должны пройти полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях шесть вакцин: американские Pfizer/BioNTech, Jannsen, Moderna, британо-шведскую AstraZeneca и ее индийский вариант Covishield, а в начале мая в список была добавлена вакцина китайской компании Sinopharm. Россия ведет переговоры с ВОЗ о внесении в список вакцины "Спутник V", но процедура одобрения пока не завершена.

Согласно одобренному плану, прибывающие на Пхукет, Самуи, Пханган и Ко Тао должны находиться на островах не менее 14 дней, если потом планируют отправиться в другие районы страны, и за это время сдать три ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, иностранным гражданам потребуется виза и сертификат СОЕ, который выдается посольством или консульством Таиланда и позволяет держателю визы въехать в страну. По прибытии необходимо будет установить специальное приложение ThailandPlus, которое позволит отслеживать перемещение путешественника.

Туристам без прививки по-прежнему нужно соблюдать двухнедельный карантин. Всем путешественникам также потребуется страховка от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тыс. и подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения карантина (с сертификатом Safety and Health Administration (SHA).

Перед поездкой в другие провинции после двухнедельного пребывания туристам необходимо иметь при себе подтверждение отдыха в аккредитованном отеле или на карантине в обсерваторе, а также справки с результатами тестов на коронавирус.

"Если число зараженных на Пхукете за неделю будет превышать 90 случаев, то власти оставляют за собой право приостановить реализацию программы по возобновлению международного туризма в Таиланде", — пишет Livemint.

Еще одно важное условие – привитые туристы смогут прибывать на отдых только прямыми рейсами до Пхукета. В начале июня о готовности выполнять рейсы на Пхукет заявили авиакомпании Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates и другие.