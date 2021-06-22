Отмечается, что цель фестиваля — способствовать развитию и популяризации традиций игры на старинных и традиционных народных инструментах, как неотъемлемой части культурного наследия древних городов. Фестиваль организует Рязанская областная филармония при поддержке регионального правительства.

"Фестивальную программу откроет Московский хор рожечников — участник и лауреат многочисленных всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В составе коллектива — яркие, известные в фольклорном мире музыканты, многие годы успешно и плодотворно работающие в жанре народной музыки. Основным инструментом ансамбля является пастуший рожок — традиционно русский, не имеющий аналогов в мире музыкальный инструмент, который ещё называют "песенным" рожком", — говорится в сообщении.

Также в фестивале примут участие ансамбль "Дудукист", ансамбль "Владимирские рожечники", ансамбль солистов Московской филармонии "МАДРИГАЛ", оркестр волынщиков Москвы, народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов "УДЖ", национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле", детский музыкальный лекторий Ольги Пикколо, корейский ансамбль барабанщиков (самульнори).

Как сообщалось ранее, Международный Форум древних городов состоится в Рязани 22-26 сентября 2021 года. В этом году тема форума — "Культурный код древнего города". Планируется, что участие в нем примут не менее 500 представителей регионов России и зарубежных стран.