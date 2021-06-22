"К сожалению, при выявлении заболевших COVID-19 среди персонала музеев и досуговых учреждений мы будем вынуждены приостанавливать их работу. Так, с 23 июня по 7 июля помещения Выборгского замка будут закрыты для посещения — заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у нескольких смотрителей музея", — цитируют Цоя в пресс-службе.

Зампред правительства подчеркнул, что посещение территории Замкового острова ограничивать не планируется.

По его словам, в настоящее время вакцинировались 40% работников областных музеев.

Цой отметил, что культурные объекты Ленобласти переживают настоящий туристический бум: за последнюю неделю по билетам музей Выборгского замка посетили 9 тыс. человек, Старую Ладогу — 8,5 тыс. человек, парк Монрепо — 12 тыс. посетителей.