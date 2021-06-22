"Интерес к направлению у туристов есть, туроператоры ожидают спроса на уровне доковидного 2019 года, но пока неясно, будут ли разрешены чартерные рейсы или только регулярные. Во втором случае туры в Болгарию, где цены традиционно были ниже, чем на других зарубежных курортах, окажутся дороже турецких", — рассказала она.

Тюрина напомнила, что по решению оперштаба возобновятся в ограниченном объеме регулярные рейсы в Софию, Варну, Бургас из Москвы и регионов. "Аэрофлот" уже открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Софию и Бургас.

"Болгария предлагает много отелей и других объектов размещения с хорошим соотношением цены и качества, которые могут стать альтернативой перегруженным российским курортом. Кроме того, большая доля спроса приходится на владельцев недвижимости в стране. Но тот объем перевозки, который разрешил оперштаб, вряд ли удовлетворит весь спрос. Говорить о полноценном открытии направления пока рано. Тем более, что в этом году с рынка уйдет такой большой сегмент как детский отдых – с одной стороны, из-за коронавируса, с другой – из-за того, что до конца лета остается два месяца, а этот вид отдыха бронируется заранее", — добавила представитель РСТ.

При этом, по ее словам, после появления информации об открытии страны туроператоры стали получать звонки от родителей, которые хотят отправить детей на традиционный летний отдых в Болгарию.

Глава оперштаба Татьяна Голикова 18 июня объявила о возобновлении авиасообщения между Россией и Болгарией с 28 июня. Сама Болгария еще с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител. Визовые центры страны в 22 городах России начали прием документов на визы. По информации болгарского генконсула, пока визы получают только индивидуальные туристы.