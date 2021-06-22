Первый рейс по маршруту Стамбул — Грозный — Стамбул был совершен во вторник. В 1:15 самолет приземлился в Грозном, а в 3:15 вылетел в Стамбул.

По словам гендиректора аэропорта Грозного Альви Шахгириева, на начальном этапе планируется ежедневно выполнять по два рейса в Турцию. В последующем их количество будет увеличено до четырех в день, к данному направлению планируется привлечь и другие авиакомпании.

"Мы планируем по два рейса в Стамбул и два — в Анталию. Это два самых востребованных на сегодняшний день направления. В течение 7-10 дней надеемся наладить такой график. Нужно время для урегулирования всех вопросов", — приводятся в сообщении слова Шахгириева.

Авиасообщение между Россией и Турцией было остановлено 15 апреля российскими властями из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости коронавирусом в Турции. С середины апреля на направлении остались только четыре рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. 22 июня авиасообщение возобновлено в полном объеме, включая чартерные рейсы. До приостановки рейсов Стамбул был одним из самых популярных у российских путешественников пунктом пересадки для полетов во многие города Европы, Америки и Африки и Азии.