"Конечно же, мы максимально будем делать так, чтобы реализовывать предписания, нормативы по проведению тех или иных мероприятий, регламентов работы магазинов, ресторанов в соответствие с новыми требованиями. Сегодня это — масочный режим — конечно же, его надо соблюдать и в общественном транспорте, и при посещении магазинов. При проведении каких-либо мероприятий — это тест ПЦР и паспорт, сертификат о прививке", — сказал глава региона журналистам во вторник.

Он отметил, что производители услуг, рестораны, магазины "тоже хотят работать, не хотят закрываться".

"Мы все не хотим, чтобы как было в 2020 году. Это (был — ИФ) действительно серьезный удар по экономике, по кошелькам наших земляков", — подчеркнул Куйвашев.

Губернатор также сообщил о том, что на сегодняшний день в регионе уже есть предприниматели, которые на 100% привили весь свой персонал от коронавируса.

"Это — предприятие, свободное от ковида, оно будет иметь приоритет и в работе, и в посещении. Конечно же, мы такие предприятия будем всячески поощрять", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. По словам главы региона, для подписания соответствующего документа властям необходим понятный план поставок вакцин. Ожидается, что этот план область получит на текущей неделе.

Из-за сложной обстановки по коронавирусу в регионе переносят даты массовых мероприятий — это коснулось фестиваля "Уральская ночь музыки" и Сабантуя. Кроме того, планируется, что жителей региона будут штрафовать за несоблюдение масочного режима.

На 22 июня в Свердловской области зарегистрировано 92 тыс. 108 случаев коронавируса, 175 из них — за последние сутки. С июня в регионе начало расти число новых случаев инфекции, выявленных за сутки. Так, 5 июня за сутки в регионе зафиксировали 95 новых случаев коронавируса, 10 июня — 110, 21 июня — 174.

Число выздоровевших к настоящему моменту — 85 тыс. 870 человек, 3 тыс. 709 пациентов скончались.

По данным Свердловскстата, на 1 января 2021 года в Свердловской области проживают около 4,29 млн человек.