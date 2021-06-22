"С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней", — написал мэр в своем блоге во вторник.

Он добавил, что предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку. Также, по словам Собянина, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кода, который подтверждает наличие антител к коронавирусу.

"Использование этой технологии (системы контроля QR-кодов) будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме", — подчеркнул Собянин.

Как уточнил мэр, QR-код можно получить с использованием электронной медицинской карты города Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо в регистратуре городской поликлиники. Бумажные сертификаты приниматься не будут.

Кроме того, Собянин пояснил, что фудкорты в городе будут открыты после проверки системы контроля, препятствующий проходу посетителей без QR-кода.

Согласно тексту указа мэра, будет вестись реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с соблюдением ограничений. Он является публичным и размещается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, официальном сайте департамента торговли и услуг города Москвы и на портале i.moscow. Порядок ведения реестра устанавливается департаментом торговли и услуг города Москвы.