"В связи с подъемом уровня рек в Амурской области и риском размытия дорог в работу двух загородных лагерей внесены корректировки", — сказано в сообщении.

Так, дети, отдыхавшие в лагере "Огонек" и его сотрудники на неделю раньше срока отправлены домой.

В лагере "Колосок" первая смена уже завершена, но из-за неблагоприятного прогноза по паводку рассматривается вопрос о переносе второй смены, которая должна была открыться 25 июня. Пока ее начало сдвинули до 1 июля.

По информации пресс-службы, с 24 по 27 июня вода в реках Зея и Амур в районе Благовещенска и его пригорода поднимется на метр. Региональный главк МЧС ранее сообщал о возможном росте местами до двух метров.

На сегодняшний день власти оценивают ситуацию в устье Зеи как тяжелую, там вода поднимается за счет Амура. На самом же Амуре сохраняется "крайне тяжелая ситуация", сообщают власти.

Сейчас гребень паводка проходит Магдагачинский район, у Благовещенска его ждут 24-27 июня. Днем у областной столицы уровень Амура составил 644 см, это выше чем сутки назад на 102 см. Опасное явление — 800 см. По прогнозам вода может подняться до 9-10 метров.

Из-за затопления, две метеостанции, которые передавали данные о гидрологии, вышли из строя. Специалисты используют плавсредства для мониторинга.

Жители нескольких сел в области уже эвакуированы — всего более 100 человек. Некоторых разместили в ПВР, остальные остались у родственников. Также идет отсыпка защитных дамб.

Как сообщалось, подтопления в Приамурье спровоцировали сильные дожди и приток паводковых вод из Забайкальского края, где также бушует стихия. Развернуто более 50 ПВР. Вода затопила несколько десятков поселков, дороги. Некоторые населенные пункты остались без автомобильного сообщения. Продукты и медикаменты туда доставляют по воздуху.