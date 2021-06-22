"Рекомендовать субъектам хозяйствования обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции сотрудников, работающих в сферах оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, по размещению в средствах размещения, а также оказывающих транспортные услуги (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания)", — говорится в документе, опубликованном на сайте городского правительства.

Кроме того, введен запрет на работу кафе с 23:00 до 08:00 и торговлю едой в кинотеатрах, на размещение организованных групп детей, на регистрацию браков с большим числом гостей. Ограничено число посетителей музеев и театров.

Также в указе закреплен анонсированный ранее запрет на заселение в отели Севастополя без антител к коронавирусу: с 16 июля забронировать номер смогут только гости с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе. До этого гостиницы будут принимать справки с результатами ПЦР-тестирования.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, их смягчили с 1 февраля 2021 года. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 16 тыс. человек, более 700 пациентов умерли.