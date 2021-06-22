18 июня глава оперштаба правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса Татьяна Голикова, сообщила, что авиасообщение между РФ и Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, будет возобновлено в полном объеме 22 июня. Во вторник российские СМИ сообщали о подорожании туров в Турцию на 20% после объявления об открытии страны для туристов.

"Цены за последние выходные не менялись. Россияне бронируют, прежде всего, самые дешевые объекты размещения, поэтому, когда эти туры исчезают из продажи, то остаются более дорогие варианты. Соответственно минимальная цена на отдых в Турции подросла", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

В Coral Travel подтвердили, что подорожания туров не произошло. "Туристы быстро разобрали наиболее дешевые предложения на ближайшие даты вылета, на последующие даты можно найти отели различного уровня по доступным ценам", — сказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

О повышении минимальной стоимости туров в Турцию сообщили и в сервисе онлайн-продаж пакетных туров Level.Travel.

"В первые дни продаж выросла минимальная стоимость тура в Турцию. Еще в пятницу купить недельную поездку на двоих в отель 3* можно было за 27 тыс. рублей, в отель 4* – за 33 тыс. рублей, в 5* – за 42 тыс. Сегодня же минимальная стоимость аналогичных туров составляет 37 тыс., 43 тыс. и 55 тыс. рублей соответственно", — рассказали в пресс-службе сервиса.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TEZ Tour отметили, что в настоящее время туры в Турцию в компании не подорожали, они продаются по ценам раннего бронирования на начало этого года.

"Однако по мере увеличения числа заявок цены на проживание будут расти. Также на увеличение стоимости окажет влияние празднование Курбан-байрама в конце июля. Местный рынок активно бронирует отели для отдыха в этот период, что может привести к трудностям с поиском свободных номеров в отелях", — пояснили в компании.