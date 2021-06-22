Согласно информации, опубликованной на сайте компании, туристы с визами, выданными Абу-Даби, и обладатели паспортов, имеющие право на получение туристической визы, могут по прибытии в Абу-Даби записаться на бесплатную вакцинацию.

При этом не уточняется, действует ли это нововведение в Дубае и других пяти эмиратах ОАЭ.

СМИ напоминают, что ранее в июне в пресс-офисе Абу-Даби сообщили, что бесплатные прививки от коронавируса доступны также обладателям видов на жительство с истекшим сроком или просроченных въездных виз.

Органы здравоохранения ОАЭ также проинформировали, что 85% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

В настоящее время от туристов из 27 стран, включая Китай, Германию и США, не требуется прохождения карантина по прибытии в Абу-Даби.

Для вакцинации в Абу-Даби SEHA предлагает препарат китайской компании Sinopharm, а также вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.