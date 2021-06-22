"У нас сегодня четыре рейса, три из Москвы и один из Екатеринбурга, и все вылетают с практически 100%-ой загрузкой", — сообщила глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она пояснила, что эти рейсы были запланированы еще до начала сезона и не снимались, так как ограничение действовало сначала до 1, а потом до 21 июня. Порядка 50% туристов в самолетах – это те, чьи туры были перенесены из-за ограничения авиасообщения.

"Сразу после объявления об открытии страны для россиян спрос на туры стал ажиотажным. Первые рейсы из Москвы вылетают во вторник с максимальной загрузкой. Старт нашей программы из регионов запланирован на начало июля", — сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

В "Интуристе" также сообщили о полной загрузке первых рейсов. "Это туристы, которые ждали открытия именно этого направления. Перебронирования с Крыма и Краснодарского края составляют менее 1%", — сказали в компании.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, возобновилось в полном объеме с 22 июня. Росавиация сообщила, что чартерные рейсы в страну начиная с этой даты можно выполнять из 32 городов России.

Как сообщил ранее во вторник телеканал TRT Haber, в первый день возобновления авиасообщения с Россией в Анталье ожидают более 12 тыс. российских туристов.