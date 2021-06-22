В гала-концерте, который состоится 3 июля в Тюменской филармонии, примут участие звезды оперной сцены Абдразаков, Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк.

В филармонии Тюмени и во Дворце культуры "Нефтяник", как планировалось ранее, 1-3 июля пройдет и фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

В эти дни состоятся выступления Тюменского филармонического оркестра и участников образовательной программы Фонда поддержки молодых талантов Абдразакова.

2 июля зрители увидят мюзикл "Екатерина Великая", а 3 июля — мюзикл "Скрипач на крыше".

Ранее сообщалось, что из-за роста числа зараженных COVID-19 в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 18 июля.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проводится с 2006 года в рамках развития Тобольска как туристического центра Западной Сибири. В 2014 году на фестивале выступил всемирно известный русский баритон Дмитрий Хворостовский, в 2015 году прозвучала опера "Евгений Онегин" в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета. В июле 2017 года в исполнении артистов "Геликон-оперы" у стен Тобольского кремля прозвучала опера Умберто Джордано "Сибирь" на итальянском языке.

В 2020 году из-за коронавируса фестиваль не проводился.