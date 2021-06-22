"С 21 июня 2021 года возможность установить палатку и переночевать на турмаршрутах Кругобайкальской железной дороги временно недоступна. Причина в активности медведей, которые попадаются на глаза туристам даже днем", — говорится в сообщении.

Срок действия ограничения пока не определен, его продолжительность будет зависеть от ситуации на турмаршрутах. За ней ежедневно следят сотрудники Байкальского лесничества.

Отмечается, что накануне на 102-м километре КБЖД на береговой линии хищник и ребенок оказались всего в нескольких десятках метров друг от друга.

"Ни зверь, ни человек до определенного момента не замечали присутствия друг друга, а когда это произошло — испугались оба. В ситуации никто не пострадал", — говорится в сообщении.

В случае встречи со зверем необходимо обозначить свое присутствие громкими и резкими звуками, при виде медвежонка следует медленно уходить, поскольку есть вероятность встретиться с медведицей. Отпугнуть хищника можно фальшфейером или ракетницей. Если расстояние до животного критическое, можно использовать перцовый баллончик.

Также, если медведь близко, стоит поставить между ним и собой крупный предмет (рюкзак, велосипед) и медленно отступать. Бегство может спровоцировать нападение.

Пищевые отходы необходимо обязательно забирать с собой. Ходить в одиночные походы или отделяться от группы не рекомендуется. Передвигаться лучше по открытым участкам местности, где медведя можно увидеть издали.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. В настоящее время КБЖД используется для туристических целей.