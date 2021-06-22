По данным телеканала, во вторник в Анталию прибудут 12,2 тыс. туристов из России, всего за летний сезон ожидается около 3 млн россиян.

Во вторник утром первый самолет с российскими туристами приземлился в аэропорту Антальи, на борту находилось 132 туриста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее приветствовал решение российских властей возобновить авиасообщение с Турцией. "Президент Эрдоган назвал позитивным решение властей России о возобновлении авиасообщения с Турцией", — сообщало агентство Anadolu.

Авиасообщение РФ с Турцией было ограничено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.