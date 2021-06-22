"Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции (за исключением сотрудников, имеющих медицинские противопоказания)", — говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Кроме того, в указ включен запрет на работу ресторанов с 23:00 до 08:00 и продажу еды в кинотеатрах. В в выходные и праздничные дни не будут работать развлекательные центры, в ТЦ ограничивают проведение массовых мероприятий.

В Ялте, Алуште и Симферополе, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом, запрещают организации зрелищно-развлекательных мероприятий: дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В этих регионах не будет и школьных выпускных, следует из указа.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. К весне этого года ограничения смягчили, под запретом остались массовые мероприятия, а кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 46 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли, привиты 266 тыс. жителей — 29% от планового показателя. Рост ежедневно выявляемых случаев заражения наблюдается с середины марта.

Как сообщалось, с января по май Крым посетили около 2 млн туристов — на 53% больше аналогичного периода 2019 года. По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода. Ранее глава региона заявлял, что ужесточать требования для туриндустрии из-за коронавируса не планируется.