На место происшествия в национальный парк "Ергаки" прибыло воесь спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда (СРПСО) МЧС России, которые совместно с сотрудниками парка за четыре часа вывели с маршрута травмированного туриста и остальную группу .

Как рассказал журналистам спасатель первого класса СРПСО МЧС по краю Александр Королев, на группу удалось выйти быстро. Туристы были зарегистрированы на кордоне национального парка.

"Туристическая группа была зарегистрирована по всем правилам, инструктажи перед походом пройдены, туристы шли по зарегистрированному маршруту, поэтому спасатели быстро смогли их найти и оказать первую медицинскую помощь", — приводит слова Королева пресс-служба ведомства.

Пострадавшего от медведя мужчину отправили в Ермаковскую больницу.

Агрессивным животным оказалась молодая медведица, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Ранее сообщалось, что медведь напал на туристическую группу из 13 человек. В результате нападения пострадали двое, один из которых скончался. Погибшим оказался 16-летний подросток.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.