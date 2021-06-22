"Объем продаж туров за выходные 19-20 июня вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом неделей раньше. За минувшие выходные туры в Турцию сформировали 79% продаж со средним чеком в 113 652 рубля. Доля российских курортов при этом сократилась до 15%", — сообщили в компании.

По ее данным, объем продаж туров в Турцию на Level.Travel сейчас почти на 30% выше, чем за аналогичный период 2019 года, до пандемии коронавируса. И в четыре раза выше, чем сразу после открытия Турции в августе прошлого лета. При этом средний чек оказался на 16% ниже.

"Открытие Турции в первую очередь перетянуло внимание туристов от российских курортов и Абхазии, которые лидировали с начала этого летнего сезона и еще неделю назад формировали 85% продаж. Теперь их суммарная доля составляет только 15%. Также снизился спрос на туры в ОАЭ и Египет, которые некоторые туристы выбирали в качестве альтернативы Турции", — сообщили в компании.

Более половины туристов выбирают в Турции пятизвездочные отели, треть — 4*. Среди самых популярных курортов, как и до закрытия – Анталья (36%), Сиде (29%) и Кемер (21%). Самые дорогие туры продаются в Белек – средний чек на отдых здесь составил 225 тысяч рублей.