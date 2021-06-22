В сообщении говорится, что 19 мая группа путешественников из России, включая Полищука и известного путешественника Алексея Камерзанова, прибыла в столицу Камеруна Яунде, они пересели на ожидавшие их с прошлого года внедорожники Toyota Hilux с российскими номерами для продолжения экспедиции "Мир Наш". Они переехали в Чад, в столице Нджамене к ним присоединились еще пять человек, включая туристку из Литвы.

"28 мая участники экспедиции всем составом выдвинулись из Нджамены, чтобы совершить трехнедельную поездку по территории Чада. Маршрут был заранее согласован с МВД Чада и пролегал на север страны, в сторону плато Эннеди и границы с Ливией", — говорится в публикации.

Преодолев примерно 80% всего маршрута, при обходе нестабильного региона в нагорье Тибести, команда остановилась в городе Файя-Ларжо (Faye-Largeau) на ночевку, и рано утром 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок.

Там вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта.

После этого они в сопровождении двух военных автомобилей колонной проехали на своих внедорожниках в место, которое военные назвали особняком главы провинции. Через два часа силовики сообщили путешественникам, что их автомобили остаются в Файя-Ларджо, а они на самолёте отправятся в Нджамену.

Задержанных отправили на военный аэродром, где их ожидал военный самолет ВВС Чада Alenia C-27J Spartan. Все, без досмотра и иных мер авиабезопасности зашли на борт с сумками. Непосредственно перед посадкой уже на взлётной полосе, военные потребовали передать ключи от авто, сказав, что доставят машины туристов другим бортом.

Участников экспедиции доставили в гостиницу La Residence Hotel N'Djamena, где они и находятся с вечера вторника без своих документов и техники.

Отмечается, что у консульства РФ в Чаде "возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов", никаких обвинений им не предъявлено.

Задержанные все еще находятся в отеле и не имеют никакой информации о происходящем. Связь они держат через телефоны, которые остались не замеченными при обыске.