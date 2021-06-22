"Это позволит в июне и июле дополнительно перевезти на данном направлении 1,5 тысячи человек. Таких договоренностей в ходе рабочей встречи достигли губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор, председатель правления ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов", — говорится в сообщении.

"Наша задача — сделать доступными перелеты до столицы и обратно. Особенно в период летних отпусков, когда число желающих отдохнуть за пределами области возрастает в разы. При этом за ситуацией на авиалинии нужно продолжать внимательно следить", — цитирует пресс-служба губернатора.

Она также сообщает, что с 16 мая по 3 октября из Москвы в Южно-Сахалинск ежедневно выполняются по два рейса, столько же — в обратном направлении. С 4 июня по 25 сентября предусмотрен еще дополнительный третий рейс по пятницам и субботам. Таким образом, Южно-Сахалинск и Москву связывают 16 рейсов в неделю, отмечает пресс-служба. Она приводит пример, что в 2019 году, до пандемии, по этому маршруту самолеты летали 12 раз в неделю.