"В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадало 2 человека, из них 1 погиб ребенок (16 лет). На месте находятся 4 спасателя ПСП "Горный", — говорится в сообщении.

Травмированного туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута, им предстоит преодолеть расстояние в 8 км.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В отделении Охотнадзора по Ермаковскому району Красноярского края "Интерфаксу" сообщили, что погибший при нападении медведя подросток в красноярском работал шерпом, то есть помощником, который за вознаграждение помогает туристам в походах.

16-летний подросток доставлял продукты в туристический лагерь по маршруту от горы Тушканчик до озера Светлое. Он ушел из лагеря около 11:00 и пропал. Вечером около 20:00 его отправились искать двое взрослых, которые и обнаружили медведя. Хищник к этому времени уже задрал мальчика и сидел около его тела.

Медведь также набросился на одного мужчину, но ему удалось ранить хищника ножом. По словам сотрудника Охотнадзора, у мужчины ссадины и царапины. Медведя застрелили сотрудники парка.

"Госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит", — сообщает пресс-служба парка.

Директор парка Игорь Грязин сообщил журналистам, что нападение медведя произошло по нескольким причинам. Во-первых, затяжные холода и снег — это мешает зверю полноценно кормиться. Во-вторых, сотрудники палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.