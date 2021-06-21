"Водопад наполнился так впервые за 50 лет", — сообщили "Интерфаксу" в понедельник в федеральном государственном бюджетном учреждении "Заповедный Крым", которое объединяет ряд природных заповедников и заказников полуострова.

Узнав о возрождении водопада, к нему в минувшие выходные хлынули туристы. Очевидцы пишут в соцсетях, что в районе водопада собирались громадные очереди желающих запечатлеть мощь Учан-Су.

Между тем, администрация "Заповедного Крыма" на прошлой неделе сообщила, что после ливней сильно пострадала тропа к водопаду.

Высота Учан-Су составляет 98,5 метров, название в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает "летящая вода". Обычно летом водопад пересыхает.

Река Водопадная, которая в пятницу вышла из берегов во время ливней в Ялте и подтопила часть города, образует водопад на расстоянии двух километров от истока.