«В Эстонию могут приехать лица без симптомов коронавируса, прибывшие из государств-членов ЕС, Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Северной Ирландии. Также, согласно рекомендациям Евросоюза, эстонская граница открыта для граждан третьих стран, где фиксируется низкий уровень заражения ковидом. Среди них – Австралия, Гонконг, Израиль, Ливан, Южная Корея, Макао, Таиланд, Сингапур и Новая Зеландия. Граждане третьих стран, прошедшие полный курс вакцинации, могут посетить Эстонию с любыми целями при наличии действующей шенгенской визы», — пишет министерство.

Как отметили в МИД Эстонии, россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, соблюдать десятидневный карантин, а после него сдать еще один тест на ковид.

«Граждане, не сдавшие тест до прибытия в Эстонию, могут пройти первый тест в Эстонии сразу после прибытия, а второй тест – не ранее чем через шесть дней после первого теста. Десятидневный карантин может быть снят досрочно, если оба теста будут отрицательными», — пояснили в министерстве.

Кроме того, за три дня до поездки в Эстонию всем гражданам необходимо заполнить онлайн декларацию о пересечении границы на сайте https://iseteenindus.terviseamet.ee/.

Авиасообщение между РФ и Эстонией пока не возобновлено. Между тем, автобусная компания LuxExpress запустила 9 июня перевозку по маршруту Петербург-Таллин. Воспользоваться услугой могут лишь те граждане России и Эстонии, у кого есть разрешение на пересечение границы.