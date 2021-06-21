"Для того, чтобы открыть пляжи, нам необходимо снова обследовать дно пляжей. Потому что из-за сумасшедших потоков воды, которые шли, смывая все на своем пути, мы не знаем, что на морском дне. Уважаемые россияне, в ближайшие дни мы разрешим этот вопрос", — сказала Павленко журналистам в понедельник.

Всего в Ялте к турсезону подготовили 86 пляжей, перед купальным сезоном их дно обследовали. Купаться на них пока запрещено до 23 июня, берутся пробы воды и почвы.

Циклон обрушился на Крым 18 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 43 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главам Минобороны и МЧС Сергею Шойгу и Евгению Зиничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения.