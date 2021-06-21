"Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", — сообщил глава региона в понедельник в своём Телеграм-канале.

Губернатор отметил, что главврачи ведущих больниц края обратились к нему с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию.

"К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших", — написал он.

Ранее со ссылкой на вице-губернатора Анну Минькову сообщалось, что в понедельник служба "скорой помощи" Краснодара работает в" авральном режиме" из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.