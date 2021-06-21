"Маршрут пролегает через железнодорожную станцию "Шахтная", которая входит в состав Северо-Кавказской железной дороги. Далее — через памятник боевой артиллерийской машины "Катюша", — говорится в сообщении.

Следующей точкой стал памятник медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится на территории Шахтинской городской больницы им. В. И. Ленина.

Познакомиться с маршрутом теперь может любой желающий на сайте "Герои городов". На портале собраны фотографии и информация о военно-исторических объектах Шахт, а также истории о жителях города, сыгравших важную роль в приближении Дня Победы.

Онлайн-акция "Маршруты Победы" в рамках проекта "Прошагай город" была запущена Фондом развития моногородов, совместно с ВЭБ.РФ, компаниями Google и Яндекс в мае 2020 года и приурочена к объявленному президентом России Году памяти и славы. В ходе нее города наносят на онлайн-карты исторические объекты, посвященные Великой Отечественной войне. За время реализации акции к ней присоединилось свыше 130 территорий, было разработано более 300 военно-исторических треков для туристов.