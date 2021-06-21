Рейсы будут осуществляться на воздушном судне Airbus A320 два раза в неделю.

По пятницам самолет прилетает в Краснодар в 12:25, вылет в Дюссельдорф — 13:45. По понедельникам самолет будет приземляться Краснодаре в 16:55, вылетать — в 18:15. Время в пути в среднем составит 3 часа 10 минут.

Аэропорт Краснодара приостановил международное авиасообщение в марте 2020 года в связи с закрытием государственных границ России из-за пандемии COVID-19. На протяжении нескольких месяцев аэропорт обслуживал только вывозные рейсы для возвращения граждан России. С апреля 2021 аэропорт начал принимать чартерные рейсы. В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время аэропорт работает над запуском новых международных рейсов.

Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок принадлежат, помимо одноименной авиакомпании, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings и Brussels Airlines. В группу также входят логистические, технические и обслуживающие компании.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"), которую контролируют структуры Олега Дерипаски.