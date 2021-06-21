"Сегодня на курорте отдыхают около 185 тыс. гостей, загрузка некоторых мест размещения в Сочи превышает 85%. Мы должны в условиях высокого сезона сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию, обеспечить комфорт и безопасность для сочинцев и гостей города", — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем официальном аккаунте в соцсети.

Он отметил, что в Сочи возобновлена работа оперативного штаба. Усилена работа медицинских служб, в организациях и учреждениях проведён дополнительный инструктаж персонала.

"Поручил взять под особый контроль места массового скопления людей, пляжные территории и объекты транспорта", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в Сочи работают семь пассажирских автотранспортных предприятий, каждый день на маршруты выходят 850 единиц транспорта. Весь подвижной состав обрабатывается ежедневно. В салонах размещены объявления о необходимости носить маски.

"Сотрудники организаций перед рейсом проходят обязательную термометрию, продолжается и вакцинация среди водительского состава. Также в Сочи регулярно обрабатываются автобусные остановки и подземные переходы", — сообщил Копайгородский.

По его словам, обработка общественных пространств проходит в ежедневном режиме во всех муниципальных парках во всех внутригородских районах курорта.

"Аттракционная техника также обрабатывается, после каждого запуска дезинфицируются поручни и сиденья. Регулярно проходит обработка мебели, инвентаря и мест общего пользования на пляжных территориях. В этом сезоне у нас открыты около 200 пляжей, 33 из них получили международный экологический знак качества "Голубой флаг", — отметил мэр Сочи.

Он добавил, что на курорте продолжают работу специальные мониторинговые группы, которые контролируют санитарную обработку на пляжах и объектах общепита, расположенных на набережных.