Он отметил, что в Сочи возобновлена работа оперативного штаба. Усилена работа медицинских служб, в организациях и учреждениях проведён дополнительный инструктаж персонала.
"Поручил взять под особый контроль места массового скопления людей, пляжные территории и объекты транспорта", — подчеркнул градоначальник.
По его словам, в Сочи работают семь пассажирских автотранспортных предприятий, каждый день на маршруты выходят 850 единиц транспорта. Весь подвижной состав обрабатывается ежедневно. В салонах размещены объявления о необходимости носить маски.
"Сотрудники организаций перед рейсом проходят обязательную термометрию, продолжается и вакцинация среди водительского состава. Также в Сочи регулярно обрабатываются автобусные остановки и подземные переходы", — сообщил Копайгородский.
По его словам, обработка общественных пространств проходит в ежедневном режиме во всех муниципальных парках во всех внутригородских районах курорта.
"Аттракционная техника также обрабатывается, после каждого запуска дезинфицируются поручни и сиденья. Регулярно проходит обработка мебели, инвентаря и мест общего пользования на пляжных территориях. В этом сезоне у нас открыты около 200 пляжей, 33 из них получили международный экологический знак качества "Голубой флаг", — отметил мэр Сочи.
Он добавил, что на курорте продолжают работу специальные мониторинговые группы, которые контролируют санитарную обработку на пляжах и объектах общепита, расположенных на набережных.