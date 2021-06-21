Задержаны 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара.

"Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

18 июня во время сплава по горной реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами. В результате инцидента два человека погибли, 12 смогли самостоятельно выбраться из воды. По данным Минздрава КЧР, один из пострадавших госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Другие пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, показаний для госпитализации нет.

Туристическая группа, состоявшая из жителей Московской области и Краснодарского края, не была зарегистрирована в МЧС.