«Турецкие отели с нетерпением ждут российских туристов в надежде увеличить загрузку, и с высокой долей вероятности на первом этапе после открытия авиасообщения будут готовы предложить гостям выгодные условия размещения по стоимости раннего бронирования. Однако с увеличением количества заявок на отдых в стране уровень цен на проживание скорее всего повысится», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

«В данный момент цены на отдых остались такими же, как до запретов на полеты. Но они могут измениться, если спрос на турецкие отели в России окажется выше ожидаемого», — сообщили, в свою очередь, в компании Coral Travel.

Там подчеркнули, что ассортимент отелей на турецких курортах в этом году будет шире, чем летом 2020 года, когда многие небольшие недорогие отели не открылись из-за отсутствия туристов из России и многих европейских стран.

«Сейчас не открывшихся отелей мало, тем более, что со стороны европейского рынка и особенно Германии наблюдается внушительный объем продаж. Думаем, что гостиницы, которые пока не работают, вполне могут начать принимать туристов сейчас. В любом случае, ассортимент объектов размещения доступного уровня большой», — сообщили в компании.

В компании «Интурист», в свою очередь, отметили, что цены в конце июня не могут быть такими же низкими, какие были зимой и весной по акциям раннего бронирования. «Тогда были большие скидки, а сейчас мы в разгаре сезона. Но после окончания акций раннего бронирования цены не менялись», — сообщили в пресс-службе туроператора.

У «Интуриста» цена за тур на двоих в турецком Кемере с размещением в отеле 4* с завтраками начинается от 43 тыс. тыс. рублей. У Coral Travel при вылете из Москвы цены на тур в отель категории 3* в Анталье на 10 дней на двоих стартуют от 50 тыс. рублей с питанием «все включено», при вылете из Екатеринбурга – от 70 тыс. рублей. Все цены включают перелет, размещение, трансферы и страховку.

Стоимость тура в Турцию у Tez Tour на аналогичных условиях с заездами в конце июня стартует от 57,3 тыс. рублей на 10 ночей. С размещением в отеле 5* и питанием «все включено» на 10 ночей путевка обойдется минимум в 74 тыс. рублей на двоих.

Туроператор TUI Россия предлагает отдых в Турции с вылетом 22 июня и размещением в отеле 5* «все включено» на двоих от 53, 1 тыс. рублей на 9 ночей.

Туроператоры пока затрудняются оценить, сколько российских туристов смогут отдохнуть в Турции в этом году. Но предполагают, что значительно больше, чем годом раньше, когда направление открылось только 10 августа. В 2020 году в Турции побывало 1,5 млн россиян.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, будет возобновлено в полном объеме с 22 июня, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, возобновляется авиасообщение еще с рядом стран, популярных у российских туристов.

Как сообщалось, в апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения с Турцией там не смогли отдохнуть около миллиона российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.