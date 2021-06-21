«В соответствии с официальным решением российской стороны ограничение на регулярные рейсы между Российской Федерацией и Турцией будут отменено 22 июня, в 00:00 часов по местному времени городов вылета. В расписании полетов будет восстановлено пять ежедневных регулярных прямых рейса между РФ и Турцией по маршруту Москва – Стамбул – Москва», — говорится в сообщении.

Возобновятся также рейсы авиакомпании из других городов России.

Авиасообщение между Россией и Турцией было остановлено 15 апреля российскими властями из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости коронавирусом в Турции. С середины апреля на направлении остались только четыре рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. 22 июня авиасообщение возобновляется в полном объеме, включая чартерные рейсы. До приостановки рейсов Стамбул был одним из самых популярных у российских путешественников пунктом пересадки для полетов во многие города Европы, Америки и Африки и Азии.