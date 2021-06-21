"При выезде из лагеря у автобуса отказали тормоза и он въехал в другой автобус. В автобусах ехали дети от 11 до 15 лет. Смена только закончилась и мы везли всех домой в Краснодар", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что два автобуса, перевозившие детей из пионерского лагеря, столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в больницу доставлены 15 детей и водитель одного из автобусов. Состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, у одного из автобусов отказали тормоза и он врезался в ехавший перед ним, после чего один из них загорелся.

В районе ДТП введено реверсивное движение. Пассажиры автобусов, которым не нужна была медицинская помощь, уехали на других автобусах.