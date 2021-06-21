«Первые рейсы мы готовы отправить в Анталью из Москвы и Екатеринбурга уже во вторник, 22 июня. С 23 июня планируем вылеты из остальных городов, откуда разрешена международная перевозка. Будем летать рейсами авиакомпании Royal Flight. Чтобы развернуть перевозку в полном объеме, потребуется примерно две недели», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Туроператор «Интурист» также планирует первые рейсы в Анталью уже 22 июня – из Казани. 23 июня начнутся программы из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Минеральных вод. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. Из других городов туристы компании полетят на рейсах Azur Air, о датах начала полетов компания планирует объявить позднее.

«Расписание будет утрясаться от недели до двух. Помимо цепочек в Анталию, планируем рейсы в Даламан», — сообщили в пресс-службе компании. Там напомнили, что помимо текущих продаж туроператоры сейчас обрабатывают заявки туристов, не улетевших в Турцию в апреле-мае.

В компании TEZ Tour планируют начать полеты через 5-7 дней после возобновления авиасообщения.

«Первые чартерные рейсы в Турцию могут состояться уже через 5-7 дней с момента официального возобновления авиасообщения со страной. На первые вылеты ожидается ажиотажный спрос. Подобная ситуация уже наблюдалась после восстановления авиасообщения с рядом популярных стран летом 2020 года», — сообщили в пресс-службе туроператора.

Туроператор TUI Россия планирует возобновить полеты в Турцию 22 июня. "Туристы, забронировавшие туры в Турцию до запрета полетов, не отказались от путевок и смогут поехать в любое время, выбрав новые даты заезда. Сейчас мы ожидаем решения по городам вылета от Росавиации", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, будет возобновлено в полном объеме с 22 июня, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, возобновляется авиасообщение еще с рядом стран, популярных у российских туристов.

Как сообщалось, в апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения с Турцией там не смогли отдохнуть около миллиона российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.