"Дети еще здесь, но они ждут, когда за ними приедут, класть в больницу никого не будут. Детки обследованы, спокойны", — сказала Манукян.

Также она отметила, что медобследование прошли 15 детей и водитель.

Ранее сообщалось, что два автобуса, перевозившие детей из пионерского лагеря, столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в больницу доставлены 15 детей и водитель одного из автобусов. Состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, у одного из автобусов отказали тормоза, и он врезался во впереди идущий, после чего один из них загорелся.

В районе ДТП введено реверсивное движение. Пассажиры автобусов, которым не нужна была медицинская помощь, продолжили движение на других автобусах.