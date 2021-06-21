"Автобусы с детьми следовали по маршруту "Ольгинка-Краснодар"", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что два автобуса, перевозившие детей из пионерского лагеря, столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в больницу доставлены 15 детей и водитель одного из автобусов.

По предварительным данным, у одного из автобусов отказали тормоза и он врезался во впередиидущий, после чего один из них загорелся.

В районе ДТП введено реверсивное движение. Пассажиры автобусов, которым не нужна была медицинская помощь, продолжили движение на других автобусах.