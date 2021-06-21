Такое решение было принято оперативным штабом Пензенской области в связи с ухудшением эпидобстановки.
Между тем, врио пензенского губернатора Олег Мельниченко сообщил, что выпускные вечера в школах отменять не будут.
"Нет смысла их отменять. Ребята общаются друг с другом, также, как и родители, как и преподаватели. Фактически это единая контактная группа. Поэтому выпускные вечера давайте проводить, но таким образом, чтобы в школе были только выпускники, родители и педагоги", — приводятся в сообщении слова Мельниченко.
Он добавил, что для всех остальных — выпускников прошлых лет, желающих посмотреть на выпускников этого года, — школы будут закрыты.
"Никого чужих в учебные заведения не допускаем, с учетом того, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции обостряется", — сказал Мельниченко.
В общей сложности, по данным на понедельник, в Пензенской области выявлено 48764 случаев подтвержденной COVID-19, в том числе 81 — за последние сутки.