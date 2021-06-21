На внутренних линиях обслужено 1,9 млн человек (+38%), на международных — 285 тыс. (почти в четыре раза меньше).

В мае 2020 года, когда авиасообщение внутри РФ и между странами было жестко ограничено, "Домодедово" обслужило лишь 218 тыс. человек, то есть в 10 раз меньше, чем в мае-2021.

Лидерами по пассажиропотоку в мае стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар: по этим маршрутам перевезено 727 тыс. человек, что на 59% больше, чем в мае 2019-го.

В мае авиакомпании-партнеры "Домодедово" открыли новые направления: Red Wings начала ежедневные рейсы в Саранск, Нижнекамск, Саратов и Ульяновск, Air Arabia возобновила полеты в Шарджу (4 раза в неделю), S7 — еженедельные рейсы в Ганновер и Болонью.

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в мае упал на 46%, до 2,2 млн человек (включая детей до двух лет). Третий аэропорт Московского авиаузла "Внуково" не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.