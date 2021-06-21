"По предварительным данным, сегодня в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи произошло ДТП с участием автобусов Volvo и Man, которые двигались в колонне. Предположительно, у одного из них отказали тормоза. Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что автобусы везли детей из детского лагеря в поселке Ольгинка Краснодарского края. Всего в двух автобусах на момент ДТП находились 62 ребенка, двое водителей и двое сопровождающих.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что два автобуса с детьми столкнулись на Кубани, пострадали восемь детей и водитель. У одного из автобусов отказали тормоза, и он врезался в идущий перед ним транспорт.