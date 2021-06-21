«По данным туроператоров, массовых отказов от поездок на наши южные курорты нет, потому что в большинстве случаев это связано со штрафами. Кроме того, те, кому нужна была именно Турция, перенесли забронированную поездку на более поздние даты или просто дожидались открытия страны», — рассказала она.

Как ожидает эксперт, текущая неделя покажет, насколько активно переориентируются туристы с курортов Краснодарского края и Крыма на Турцию и другие только что открытые страны.

«Пока аннуляций и перебронирований меньше, чем можно было ожидать. Туристы реагируют на ситуацию по-разному: одни готовы аннулировать свой тур на российский курорт и даже заплатить штраф, другие опасаются, что Турцию опять могут закрыть, третьи уже не хотят на фоне всего происходящего выезжать в другую страну, четвертые просто устали метаться», — сообщила Тюрина.

Она предполагает, что вряд ли открытие Турции и других выездных направлений заставит россиян массово отказываться от запланированного отдыха на российских курортах. Но динамика новых бронирований, скорее всего, снизится.

«Условия аннуляций туров по России зависят от сроков вылета и конкретного отеля – если договор расторгается до момента наступления фактически понесенных затрат у туроператора, то никто ничего с туристов не удерживает», — добавила представитель РСТ.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, будет возобновлено в полном объеме с 22 июня, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, возобновляется авиасообщение еще с рядом стран, популярных у российских туристов.