17 июня сообщалось, что у девятерых отдыхающих детского оздоровительного лагеря выявлен COVID-19, инфекция протекала у детей в легкой форме. Отряды были изолированы, у взрослых тесты показали отрицательный результат.

"Это частный лагерь, подготовил все к началу смены — дети со справками об эпидокружении, тестирование сотрудников. Но был нарушен ряд требований: лагерь заявлен как работающий в закрытом режиме, то есть, когда одномоментно заезжают и выезжают все сотрудники и дети. В этом же лагере три сотрудника выезжали вечером и утром приезжали", — сказала министр.

Кроме того, она отметила, что лагеря, функционирующие в подобном в закрытом режиме, не должны проводить встречи с родителями.

"В этом лагере в выходные родители подъезжали и передавали сладости и вещи через забор. Это категорически запрещено. При абсолютной готовности лагеря к началу смены инфекция была завезена", — добавила Семенова.

По словам министра, смена в "Волжанке" была окончена досрочно, в лагере проведена санитарная обработка.