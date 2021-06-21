"Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 миллионов кубометров воды при годовой потребности Большой Ялты в 21 миллион. Хоть один позитив от сложной ситуации", — сказала Павленко в видео, размещенном на ее страницах в соцсетях в воскресенье вечером.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, начались перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 43 получили травмы, без вести пропала женщина. Ущерб от стихии пока не подсчитан.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона — 2021 отменила график, не исключала, что вернется к графикам в октябре. Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после восьмимесячного перерыва. Проблемы остаются в Алуште, там вода подается пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий. Среди них — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.