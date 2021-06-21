"Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

По информации министерства, дальнейшему отдыху в Крыму ничто не угрожает. Власти обещают в короткие сроки сделать курорты снова комфортными для отдыха.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.