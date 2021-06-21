По информации агентства, на пляжах есть отдыхающие, хоть и не так много, как обычно. Некоторые из них не боятся заходить в мутную воду.

Вода в акватории Ялты приобрела после подтопления бурый цвет из-за смытого потоками мусора. В центре города с набережной видно даже утопленный автомобиль.

Как сообщалось, купание в акватории Ялты запретили 19 июня до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с проведением дезинфекции и до получения результатов лабораторного контроля качества воды и грунта. Ограничение будет действовать как минимум до среды.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 43 получили травмы, женщина числится пропавшей без вести. Начат подсчет ущерба.