Первый замгубернатора Колымы Юрий Бодяев отметил, что каждый день в регионе заболевает коронавирусом от 10 до 15 человек. Чтобы не допустить распространения эпидемии, региональные власти решили принять меры.
"Чтобы не допускать локдаунов и остановки производства, как это было в прошлом году, нужно отработать на опережение. Мы подготовили соответствующий документ. Уточним сферы деятельности, на которые необходимо воздействовать. Прежде всего, это сфера услуг, ЖКХ, транспорт, где происходит большое скопление людей", — процитировала Бодяева пресс-служба регионального правительства.
Как сообщалось, в Магаданской области в детском лагере отдыха "Северный Артек" у одного из детей выявили коронавирус. После обследования болезнь обнаружили уже у шести детей.