По мнению Корсунской, в Магаданской области необходимо продлить запрет на проведение мероприятий, а также уменьшить число зрителей в концертных залах и театрах до 50%. Кроме того, она предложила закрывать клубы, бары и рестораны в 23:00 и открывать не раньше семи утра.

Первый замгубернатора Колымы Юрий Бодяев отметил, что каждый день в регионе заболевает коронавирусом от 10 до 15 человек. Чтобы не допустить распространения эпидемии, региональные власти решили принять меры.

"Чтобы не допускать локдаунов и остановки производства, как это было в прошлом году, нужно отработать на опережение. Мы подготовили соответствующий документ. Уточним сферы деятельности, на которые необходимо воздействовать. Прежде всего, это сфера услуг, ЖКХ, транспорт, где происходит большое скопление людей", — процитировала Бодяева пресс-служба регионального правительства.

Как сообщалось, в Магаданской области в детском лагере отдыха "Северный Артек" у одного из детей выявили коронавирус. После обследования болезнь обнаружили уже у шести детей.