"Купание в море категорически запрещено — трое суток как минимум", — говорится в сообщении.

О запрете купания до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с проведением дезинфекции сообщили в субботу. Ещё более 40 пляжей из 86 требуют уборки.

По информации оперштаба, в Ялте отдыхают около 20 тысяч туристов. Если необходимо, они могут обратиться за помощью через сайт министерства курортов и туризма или по телефону.

Транспортное сообщение в городе пока ограничено, у сотни абонентов нет света, у 130 — газа, есть перебои с водоснабжением — воду обещают дать через три часа.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 24 получили травмы, женщина и мужчина пропали. Начат подсчет ущерба.