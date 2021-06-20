"Выявлены единичные случаи новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел эпидрасследование, естественно контактные дети были переведены в обсерватор", — сказал министр.

Он уточнил, что зараженные отправлены в инфекционную больницу, их состояние — не тяжелое.

Источник "Интерфакса" уточнил, что зараженных шестеро.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.