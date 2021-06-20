"Планируем за неделю город очистить от последствий стихии. И еще одна неделя будет, где мы уже будем дорабатывать по общественным зонам", — сказал Бороздин журналистам в воскресенье.

По его словам, последствия стихии сейчас устраняют около тысячи человек из разных ведомств.

Параллельно 10 комиссий оценивают ущерб, нанесенный недвижимости, девять — по транспорту.

"На утро было уже обследовано 165 объектов — это в основном индивидуальное жилищное строительство. Составлены акты, сегодня уже готовим протоколы на передачу. После передачи ожидаем денежные средства. Я надеюсь, что во вторник-среду мы сможем все документально оформить и начать выплаты людям", — уточнил сити-менеджер.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 24 получили травмы, женщина и мужчина пропали. Начат подсчет ущерба.