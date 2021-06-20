"В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске", — сказала Павленко в видеообращении, которое опубликовано на ее странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 24 травмированных и двоих пропавших — женщине и мужчине. Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.