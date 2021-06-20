"Ситуация в Большой Ялте стабильная, есть два участка, которые вызывают серьезные опасения: (в частности — ИФ) ситуация в Кореизе, идет огромный поток воды с гор, не прекращаясь, в районе подтопления — частные дома. Обращаюсь к жителям этих домов, соглашайтесь на эвакуацию", — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко в видеообращении, размещенном в соцсетях в ночь на воскресенье.

Сотрудники МЧС, полиции и администрации проводят подомовой обход в поселке. Жителей, которые согласятся на эвакуацию, разместят в муниципальном пансионате в соседней Понизовке.

Еще одним проблемным участком сити-менеджер курорта назвала один из районов в Ялте, где речка вышла из берегов и подтапливает многоквартирные дома на двух улицах. "Призываем всех жителей первых этажей крайних подъездов этих двух улиц (Кривошты и Вергасова — ИФ) соглашаться на эвакуацию. Работает пункт приема людей в школе", — сказала Павленко.

Кореиз — поселок городского типа, расположенный в 10 км западнее Ялты, его население составляет около 5,6 тыс. человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтоплены несколько сотен домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 19 человек получили травмы. Ущерб от стихии пока не подсчитан.