Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного санитарного врача по Петербургу.

С 20 июня в фан-зону чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади будут допускать до 3 тысяч вместо 5 тысяч человек, на территорию тематического парка в "Юбилейном" — до 1 тысяч человек.

С 21 июня в Петербурге запретят доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.

На выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью более 75 человек, которые согласует комитет по промышленной политике, посетителей будут пускать только с отрицательным ПРЦ-тестом на коронавирус, сделанным не более чем за три дня до события. Общее число посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Иное количество может быть согласовано региональным управлением Роспотребнадзора.

С 16:00 25 июня до 06:00 26 июня — во время праздника выпускников "Алые паруса" — запретят работу общепита, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг на территории, границы которой обозначены в приложении к постановлению. Ограничения не затронут отдельные объекты, которые определит оргкомитет "Алых парусов", в том числе организации общепита. Также не допускается нахождение граждан на крышах в пределах этой территории.

Для пешеходов будут перекрывать отдельные участки улиц в центре города. Туда будут пускать только организованные группы выпускников, их сопровождающих по билетам, а также лиц, обеспечивающих проведение праздника. Ограничение не затронет местных жителей.

Сопровождающие, организаторы и волонтеры должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за три дня до праздника, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.

С 22 июня пассажирские перевозки по воде будут разрешены при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Его примерную форму согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора до 21 июня обновит комитет по транспорту.

Ранее сообщалось, что тем же постановлением власти Петербурга объявили об обязательной вакцинации чиновников и сотрудников госучреждений от коронавируса до 15 августа, чтобы антитела подтвердили у 65% из них.